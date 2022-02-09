Моуринью - о жёлтой карточке в игре с «Интером»: «Это хорошо для биографии арбитра»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о работе главного рефери Марко ди Белло в поединке с миланским «Интером». Игра 1/2 финала Кубка Италии завершилась поражением римского коллектива со счетом 0:2.

«Второй мяч, думаю, повлиял на судью. До этого момента я считал его хорошо подготовленным рефери, однако затем он стал судить иначе.

Моя желтая карточка? Это удачный момент для биографии судьи – показать «горчичник» Моуринью», - передает слова тренера Football-Italia.

Добавим, что в полуфинале турнира «Интер» сыграет против победителя пары «Милан» - «Лацио».