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Италия. Кубок Италии

Моуринью - о жёлтой карточке в игре с «Интером»: «Это хорошо для биографии арбитра»

09 Февраля 2022 • 11:25 Комментировать
Интер Милан
2:0
Рома
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о работе главного рефери Марко ди Белло в поединке с миланским «Интером». Игра 1/2 финала Кубка Италии завершилась поражением римского коллектива со счетом 0:2.

«Второй мяч, думаю, повлиял на судью. До этого момента я считал его хорошо подготовленным рефери, однако затем он стал судить иначе.

Моя желтая карточка? Это удачный момент для биографии судьи – показать «горчичник» Моуринью», - передает слова тренера Football-Italia.

Добавим, что в полуфинале турнира «Интер» сыграет против победителя пары «Милан» - «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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09.02  23:00 Милан ... Лацио 1.73 3.85 4.30
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