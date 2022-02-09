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Италия. Кубок Италии

Алексис Санчес хочет получать больше игровой практики в «Интере»

09 Февраля 2022 • 08:35 Комментировать
Интер Милан
2:0
Рома
окончен

Миланский «Интер» отпраздновал победу над столичной «Ромой» (2:0) в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Италии. В этом матче голом отметился чилийский форвард Алексис Санчес. После окончания встречи нападающий дал интервью местным СМИ.

«Мы показали хорошую игру в миланском дерби, но проиграли. Этот матч стал для нас уроком. «Интер» уверен в себе, мы доказали это во встрече с «Ромой». Что касается меня, то я хочу появляться на поле как можно чаще. Чем больше играю, тем лучше чувствую себя», - приводит слова чилийца Sportmediaset.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках за «нерадзурри», отметившись шестью голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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