Алексис Санчес хочет получать больше игровой практики в «Интере»

Миланский «Интер» отпраздновал победу над столичной «Ромой» (2:0) в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Италии. В этом матче голом отметился чилийский форвард Алексис Санчес. После окончания встречи нападающий дал интервью местным СМИ.

«Мы показали хорошую игру в миланском дерби, но проиграли. Этот матч стал для нас уроком. «Интер» уверен в себе, мы доказали это во встрече с «Ромой». Что касается меня, то я хочу появляться на поле как можно чаще. Чем больше играю, тем лучше чувствую себя», - приводит слова чилийца Sportmediaset.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках за «нерадзурри», отметившись шестью голами и четырьмя ассистами.