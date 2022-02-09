Симоне Индзаги: «Так отвечает сильная команда»

После чувствительного поражения в миланском дерби «Интер» взял реванш в четвертьфинале Кубка Италии, расправившись с «Ромой» и выйдя в полуфинал турнира. Симоне Индзаги, наставник «Интера», очень доволен успехами, которые пришли с голами Эдина Джеко и Алексиса Санчеса.

- Матч не был простым, нам противостоял противник в оптимальном составе. Мы заслужили полуфинал Кубка. Мои поздравления команде, не так просто вернуться и сыграть подобным образом спустя три дня после неудачи в дерби. Надеюсь, что Бастони не травмирован серьезно, он очень важен для нас, - заявил Индзаги, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.