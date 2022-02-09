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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги: «Так отвечает сильная команда»

09 Февраля 2022 • 02:29 Комментировать
Интер Милан
2:0
Рома
окончен

После чувствительного поражения в миланском дерби «Интер» взял реванш в четвертьфинале Кубка Италии, расправившись с «Ромой» и выйдя в полуфинал турнира. Симоне Индзаги, наставник «Интера», очень доволен успехами, которые пришли с голами Эдина Джеко и Алексиса Санчеса.

- Матч не был простым, нам противостоял противник в оптимальном составе. Мы заслужили полуфинал Кубка. Мои поздравления команде, не так просто вернуться и сыграть подобным образом спустя три дня после неудачи в дерби. Надеюсь, что Бастони не травмирован серьезно, он очень важен для нас, - заявил Индзаги, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Интер Милан 2:0 Рома 1.60 4.30 5.30
09.02  23:00 Милан ... Лацио 1.73 3.85 4.30
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