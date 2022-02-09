Моуринью прокомментировал вылет «Ромы» из Кубка Италии

«Рома» проиграла «Интеру» и покинула Кубок Италии. Подопечные Моуринью пропустили два мяча, на которые ответить ничем не сумели. Перед матчем Моуринью очень тепло приветствовали аплодисментами трибуны, не забывшие об его заслугах перед «Интером» - в частности, победе в Лиге чемпионов в 2010 году.

Также поклонники «Интера» вывесили несколько соответствующих баннеров - в общем, «Интер» это одно из тех мест, где отношение к Моуринью однозначно положительное (с чем вряд ли согласятся многие другие владельцы и болельщики клубов, в которых он работал).

- Фантастический подарок, спасибо господам Чжан, Маротта, Хавьеру, разумеется (Занетти), за эту невероятную встречу. За это могу лишь благодарить снова и снова. Но я приехал сюда с «Ромой», побеждать, и мне грустно, что этого не получилось. Если забыть первые пять минут матча, то мы сыграли очень хорошо, но упустили свои верные шансы, - посетовал Моуринью, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.