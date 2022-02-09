«Интер» разобрался с «Ромой» Моуринью

«Интер» мощно начал четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Ромы» Жозе Моуринью. Уже на первой минуте навес Ивана Перишича на ближнюю штангу ногой замкнул Эдин Джеко, вскоре Николо Барелла сотряс штангу ворот гостей. У «Ромы» супершанс упустил Николо Дзаньоло, а также Самир Ханданович блестяще среагировал на рикошет у своих ворот. А в середине второго тайма Алексис Санчес включил режим мага и дальним ударом вложил мяч в самую девятку.
«Интер» негостеприимно обошелся с новой командой Жозе Моуринью и стал первым полуфиналистом.
Протокол игры
|Интер Милан
|2:0
|Рома
|(1:0) Джеко Эдин1'
|(2:0) Санчес Алексис68'
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило•Шкриньяр Милан•Бастони Алессандро 45' (Де Врей Стефан ( 45') •Дармиан Маттео•Барелла Николо 85' (Чалханоглу Хакан ( 85') •Брозович Марсело•Видаль Артуро 85' (Дюмфрис Дензел ( 85') •Перишич Иван 85' (Весино Матиас ( 85') •Джеко Эдин 76' (Мартинес Лаутаро ( 76') •Санчес Алексис
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука • 38'Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер 46' (Кумбулла Мараш ( 46') •Карсдорп Рик•Оливейра Сержиу 70' (Пеллегрини Лоренцо ( 70') •Верету Жордан 70' (Кристанте Бриан ( 70') •Винья Матиас 76' (Эль-Шаарави Стефан ( 76') •Мхитарян Генрих•Дзаньоло Николо • 37'Абрахам Тэмми 89' (Афена-Гьян Феликс ( 89')
08 февраля.
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