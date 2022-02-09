«Интер» разобрался с «Ромой» Моуринью

«Интер» мощно начал четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Ромы» Жозе Моуринью. Уже на первой минуте навес Ивана Перишича на ближнюю штангу ногой замкнул Эдин Джеко, вскоре Николо Барелла сотряс штангу ворот гостей. У «Ромы» супершанс упустил Николо Дзаньоло, а также Самир Ханданович блестяще среагировал на рикошет у своих ворот. А в середине второго тайма Алексис Санчес включил режим мага и дальним ударом вложил мяч в самую девятку.

«Интер» негостеприимно обошелся с новой командой Жозе Моуринью и стал первым полуфиналистом.