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Италия. Кубок Италии

«Интер» разобрался с «Ромой» Моуринью

09 Февраля 2022 • 01:00 Комментировать
Интер Милан
2:0
Рома
окончен

«Интер» мощно начал четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Ромы» Жозе Моуринью. Уже на первой минуте навес Ивана Перишича на ближнюю штангу ногой замкнул Эдин Джеко, вскоре Николо Барелла сотряс штангу ворот гостей. У «Ромы» супершанс упустил Николо Дзаньоло, а также Самир Ханданович блестяще среагировал на рикошет у своих ворот. А в середине второго тайма Алексис Санчес включил режим мага и дальним ударом вложил мяч в самую девятку.

«Интер» негостеприимно обошелся с новой командой Жозе Моуринью и стал первым полуфиналистом.

Протокол игры  
Интер Милан 2:0Рома
(1:0) Джеко Эдин1'   
(2:0) Санчес Алексис68'   
Ханданович СамирД'Амброзио ДанилоШкриньяр МиланБастони Алессандро  45' (Де Врей Стефан (  45') Дармиан МаттеоБарелла Николо  85' (Чалханоглу Хакан (  85') Брозович МарселоВидаль Артуро  85' (Дюмфрис Дензел (  85') Перишич Иван  85' (Весино Матиас (  85') Джеко Эдин  76' (Мартинес Лаутаро (  76') Санчес Алексис
Запасные: Ионуц Андрей РадуКордац АлексГальярдини РобертоРаноккия АндреаКоларов АлександарДимарко Федерико
Патрисиу РуйМанчини Джанлука   38'Смоллинг КрисИбаньес Рожер  46' (Кумбулла Мараш (  46') Карсдорп РикОливейра Сержиу  70' (Пеллегрини Лоренцо (  70') Верету Жордан  70' (Кристанте Бриан (  70') Винья Матиас  76' (Эль-Шаарави Стефан (  76') Мхитарян ГенрихДзаньоло Николо   37'Абрахам Тэмми  89' (Афена-Гьян Феликс (  89')
Запасные: Боер ПьетроЗалевский НиколаБове ЭдоардоШомуродов ЭлдорФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес Карлес
08 февраля.

 

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окончен Интер Милан 2:0 Рома 1.60 4.30 5.30
09.02  23:00 Милан ... Лацио 1.73 3.85 4.30
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Сегодня, 09 Февраля
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