Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Италия. Кубок Италии

Индзаги заявил, что «Интер» собирается отыграться на «Роме» после поражения в дерби

07 Февраля 2022 • 20:17 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.57 4.30 5.40
08.02 23:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его подопечные попытаются реабилитироваться перед болельщиками за поражение в миланском дерби. По словам наставника, футболисты хотят «отыграться» на «Роме» Жозе Моуринью, вернувшись на победный путь.

«Конечно, мы будем играть против сильного соперника. У них отличный коллектив и тренер. Но, у нас есть огромное желание отомстить после незаслуженного результата в поединке с «Миланом», мы очень злые. Это нормально, «Рома» тоже наверняка будет мотивирована после обидной ничьи с «Дженоа», - рассказал Индзаги на пресс-конференции.

Сама встреча в Кубке Италии запланирована на завтра, 8 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
20:17 · Италия. Кубок
Индзаги заявил, что «Интер» собирается отыграться на «Роме» после поражения в дерби
21 Января
09:15 · Италия. Кубок
​Милан против Рима: все четвертьфинальные пары Кубка Италии
00:53 · Италия. Кубок
Гол Шомуродова помог «Роме» одержать волевую победу над «Лечче»
20 Января
14:38 · Англия. Премьер-лига
​В Италии вспомнили, как Роналду уехал со стадиона после замены 2
09:58 · Италия. Кубок
​Хоакин Корреа расплакался из-за травмы 1
09:19 · Италия. Кубок
​Индзаги высказался после трудной кубковой победы «Интера»
02:41 · Италия. Кубок
Раду: «Мы ждали тяжёлого матча с «Эмполи»
01:37 · Италия. Кубок
«Интер» чудом не вылетел из Кубка Италии
19 Января
23:37 · Италия. Кубок
Алексис Санчес установил любопытный рекорд Кубка Италии
22:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Эмполи» - 3:2 (закончен)
22:13 · Италия. Кубок
«Сассуоло» обновляет клубную книгу рекордов - впервые команда вышла в 1/4 финала Кубка Италии
14:37 · Италия. Кубок
Брозович пропустит матч с «Эмполи»
01:00 · Италия. Кубок
«Ювентус» забил четыре мяча «Сампдории» 7
18 Января
22:51 · Италия. Серия А
Арривабене – о контракте Дибалы: «Будем общаться с ним в феврале»
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Сампдория» - 4:1 (закончен)
Все новости
Рекомендуем