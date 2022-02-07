Индзаги заявил, что «Интер» собирается отыграться на «Роме» после поражения в дерби

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его подопечные попытаются реабилитироваться перед болельщиками за поражение в миланском дерби. По словам наставника, футболисты хотят «отыграться» на «Роме» Жозе Моуринью, вернувшись на победный путь.

«Конечно, мы будем играть против сильного соперника. У них отличный коллектив и тренер. Но, у нас есть огромное желание отомстить после незаслуженного результата в поединке с «Миланом», мы очень злые. Это нормально, «Рома» тоже наверняка будет мотивирована после обидной ничьи с «Дженоа», - рассказал Индзаги на пресс-конференции.

Сама встреча в Кубке Италии запланирована на завтра, 8 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.