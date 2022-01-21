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Италия. Кубок Италии

Гол Шомуродова помог «Роме» одержать волевую победу над «Лечче»

21 Января 2022 • 00:53 Комментировать
Рома
3:1
Лечче
окончен

Кубковый матч против «Лечче» получился для «Ромы» не очень простым. «Волки» пропустили уже на 14-й минуте и до конца первого тайма уступали. Затем все встало на свои места, и по голу забили Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам  и Элдор Шомуродов - 3:1. К тому же представители низшего дивизиона играли вдесятером последние полчаса.

Далее «Рома» сразится с «Интером».

Протокол игры  
Рома 3:1Лечче
  14'Калабрези Артуро (0:1)
(1:1) Кумбулла Мараш40'   
(2:1) Абрахам Тэмми54'   
(3:1) Шомуродов Элдор81'   
Патрисиу РуйКарсдорп РикКумбулла МарашИбаньес Рожер   71'Мэйтленд-Найлс Эйнсли  46' (Дзаньоло Николо (  46') Кристанте БрианВерету Жордан  46' (Мхитарян Генрих (  46') Перес Карлес  46' (Винья Матиас (  46') Оливейра СержиуАфена-Гьян Феликс   38'  64' (Шомуродов Элдор (  64') Абрахам Тэмми   76'  86' (Залевский Никола (  86')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоВольпато КристианФузато Даниэл
Блеве Марко  21' (Габриэл Васконселлос (  21') Гендрей ВалентинКалабрези АртуроДермаку Кастриот  46' (Лучиони Фабио (  46') Баррека АнтониоЛистковски Марчин   12'  65' (Фараго Паоло (  65') Блен АлексисХельгасон Торир   44'  68' (Бьёркенгрен Йон (  68') Гарджуло Марио   60'   62'Ди Мариано Франческо   45'  46' (Кода Массимо (  46') Оливьери Марко
Запасные: Jasper SamoojaМайер ЖанВера БрайанГалло АнтониноЮлманд МортенСтрефецца Габриэль
20 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лечче Элдор Шомуродов
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окончен Рома 3:1 Лечче 1.38 5.05 7.70
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Сегодня, 21 Января
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