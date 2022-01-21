Гол Шомуродова помог «Роме» одержать волевую победу над «Лечче»

Кубковый матч против «Лечче» получился для «Ромы» не очень простым. «Волки» пропустили уже на 14-й минуте и до конца первого тайма уступали. Затем все встало на свои места, и по голу забили Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и Элдор Шомуродов - 3:1. К тому же представители низшего дивизиона играли вдесятером последние полчаса.
Далее «Рома» сразится с «Интером».
Протокол игры
|14'Калабрези Артуро (0:1)
|(1:1) Кумбулла Мараш40'
|(2:1) Абрахам Тэмми54'
|(3:1) Шомуродов Элдор81'
Патрисиу Руй•Карсдорп Рик•Кумбулла Мараш•Ибаньес Рожер • 71'Мэйтленд-Найлс Эйнсли 46' (Дзаньоло Николо ( 46') •Кристанте Бриан•Верету Жордан 46' (Мхитарян Генрих ( 46') •Перес Карлес 46' (Винья Матиас ( 46') •Оливейра Сержиу•Афена-Гьян Феликс 38' 64' (Шомуродов Элдор ( 64') •Абрахам Тэмми 76' 86' (Залевский Никола ( 86')
Блеве Марко 21' (Габриэл Васконселлос ( 21') •Гендрей Валентин•Калабрези Артуро•Дермаку Кастриот 46' (Лучиони Фабио ( 46') •Баррека Антонио•Листковски Марчин 12' 65' (Фараго Паоло ( 65') •Блен Алексис•Хельгасон Торир 44' 68' (Бьёркенгрен Йон ( 68') •Гарджуло Марио 60' • 62'Ди Мариано Франческо 45' 46' (Кода Массимо ( 46') •Оливьери Марко
20 января.
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