Гол Шомуродова помог «Роме» одержать волевую победу над «Лечче»

Кубковый матч против «Лечче» получился для «Ромы» не очень простым. «Волки» пропустили уже на 14-й минуте и до конца первого тайма уступали. Затем все встало на свои места, и по голу забили Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и Элдор Шомуродов - 3:1. К тому же представители низшего дивизиона играли вдесятером последние полчаса.

Далее «Рома» сразится с «Интером».