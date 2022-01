«Сассуоло» обновляет клубную книгу рекордов - впервые команда вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Обыграв с минимальным счетом в 1/8 финала Кубка Италии «Кальяри», «Сассуоло» вышел на «Ювентус» - с туринским грандом «черно-зеленые» сразятся в рамках четвертьфинала. Выход в 1/4 финала стал для «Сассуоло» клубным рекордом - так высоко в Кубке страны существующий с 1920 года клуб еще не забирался.

Лучшим результатом был выход в 1/8 финала в сезоне 2014/2015 (тогда клуб был выбит «Миланом» - 1:2), сезоне 2016/2017 (поражение от «Чезены» с тем же счетом 1:2), 2017/2018 (вылет после поражения от «Аталанты» 1:2), а также в сезоне 2018/2019 (вылетели вследствие поражения от «Наполи»).

