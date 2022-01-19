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Италия. Кубок Италии

«Сассуоло» обновляет клубную книгу рекордов - впервые команда вышла в 1/4 финала Кубка Италии

19 Января 2022 • 22:13 Комментировать
Сассуоло
1:0
Кальяри
окончен

Обыграв с минимальным счетом в 1/8 финала Кубка Италии «Кальяри», «Сассуоло» вышел на «Ювентус» - с туринским грандом «черно-зеленые» сразятся в рамках четвертьфинала. Выход в 1/4 финала стал для «Сассуоло» клубным рекордом - так высоко в Кубке страны существующий с 1920 года клуб еще не забирался.

Лучшим результатом был выход в 1/8 финала в сезоне 2014/2015 (тогда клуб был выбит «Миланом» - 1:2), сезоне 2016/2017 (поражение от «Чезены» с тем же счетом 1:2), 2017/2018 (вылет после поражения от «Аталанты» 1:2), а также в сезоне 2018/2019 (вылетели вследствие поражения от «Наполи»).

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окончен Сассуоло 1:0 Кальяри 1.50 4.60 5.90
19.01  23:00 Интер Милан ... Эмполи 1.22 6.60 12.50
20.01  23:00 Рома ... Лечче 1.33 5.40 8.60
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