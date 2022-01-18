«Лацио» лишь в овертайме забил единственный гол в ворота «Удинезе»

«Удинезе» дал бой «Лацио» в выездном матче 1/8 финала Кубка Италии. «Орлы» намного дольше контролировали мяч, но не имели явного перевеса по количеству ударов по воротам. Никто не хотел уступать, что лишний раз подтверждает большое количество желтых карточек. Основное время завершилось со счетом 0:0, и лишь на 106-й минуте Чиро Иммобиле вырвал победу для римлян - 1:0.