Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

«Лацио» лишь в овертайме забил единственный гол в ворота «Удинезе»

18 Января 2022 • 22:27 Комментировать
Лацио
1:0
Удинезе
окончен после доп. времени

«Удинезе» дал бой «Лацио» в выездном матче 1/8 финала Кубка Италии. «Орлы» намного дольше контролировали мяч, но не имели явного перевеса по количеству ударов по воротам. Никто не хотел уступать, что лишний раз подтверждает большое количество желтых карточек. Основное время завершилось со счетом 0:0, и лишь на 106-й минуте Чиро Иммобиле вырвал победу для римлян - 1:0.

Протокол игры  
Лацио 1:0Удинезе
(1:0) Иммобиле Чиро106'   
Рейна ПепеЛаццари МануэльЛуис Фелипе   52'Патрик   63'  115' (Вавро Денис (  115') Марушич Адам  80' (Хюсай Эльсейд (  80'   110') Милинкович-Савич СергейЛукас Лейва  46' (Катальди Данило (  46'   78') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе   97'  103' (Ромеро Лука (  103') Мурики Ведат  71' (Иммобиле Чиро (  71') Дзакканьи Маттиа  46' (Моро Рауль (  46'   118')
Запасные: Хони РодригесАдамонис МарюсБертини МаркоСтракоша ТомасRomano Floriani
Сильвестри МаркоБекао Родриго   10'Перес Неуэн   101'  109' (Несторовски Илья (  109') Зеегелаар Марвин   42'Соппи Брэндон   110'Самарджич ЛазарЯяло Мато  77' (Арслан Толгай-Али (  77'   117') Уолас Соуза  91' (Макенго Жан-Виктор (  91') Удоги ДестиниСаксесс Исаак  67' (Гомеш Бету (  67') Пуссетто Игнасио   48'  109' (Нюйтинк Брэм (  109')
Запасные: Ианеси СимонеСантурро АнтониоКастанавитч РиккардоДамиани МаттиаКочетта НиколаПьяна Эдоардо
18 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Удинезе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после доп. времени Лацио 1:0 Удинезе 1.58 4.10 5.70
Идет 23 минута Ювентус 1:0 Сампдория 1.32 5.50 8.80
19.01  19:30 Сассуоло ... Кальяри 1.60 4.25 5.20
19.01  23:00 Интер Милан ... Эмполи 1.20 7.00 13.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
22:51 · Италия. Серия А
Арривабене – о контракте Дибалы: «Будем общаться с ним в феврале»
22:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:27 · Италия. Кубок
«Лацио» лишь в овертайме забил единственный гол в ворота «Удинезе»
17 Января
21:10 · Италия. Кубок
Аллегри: «Кубок Италии имеет для «Ювентуса» огромное значение»
14 Января
09:09 · Италия. Кубок
«Шевченко – легенда навсегда»: фанаты «Милана» посвятили баннер украинцу
04:09 · Италия. Кубок
Шевченко: «Матч против «Милана» был достойным»
00:48 · Италия. Кубок
Спаллетти – о вылете из Кубка Италии: «Не могу найти положительные моменты» 1
13 Января
23:11 · Италия. Серия А
Мальдини: «Шевченко знал, что работа в «Дженоа» - это рисковое решение» 1
22:42 · Италия. Кубок
Семь голов и три удаления: «Фиорентина» выбила «Наполи» из Кубка 2
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Дженоа» - 3:1 (закончен)
19:33 · Италия. Кубок
​«Наполи» - «Фиорентина» - 2:5 (закончен)
17:24 · Италия. Кубок
Шевченко сдал отрицательный тест и вернётся на скамью в матче против «Милана»
17:15 · Италия. Кубок
«Сын легенды» - Даниэль Мальдини сегодня дебютирует в основе «Милана»
12 Января
23:40 · Италия. Серия А
Судьба Шевченко в «Дженоа» будет зависеть от переговоров клуба с другими кандидатами слухи
21:24 · Италия. Кубок
«Аталанта» легко прошла «Венецию», Миранчук отыграл 90 минут
Все новости
Рекомендуем