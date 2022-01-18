«Лацио» лишь в овертайме забил единственный гол в ворота «Удинезе»

«Удинезе» дал бой «Лацио» в выездном матче 1/8 финала Кубка Италии. «Орлы» намного дольше контролировали мяч, но не имели явного перевеса по количеству ударов по воротам. Никто не хотел уступать, что лишний раз подтверждает большое количество желтых карточек. Основное время завершилось со счетом 0:0, и лишь на 106-й минуте Чиро Иммобиле вырвал победу для римлян - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро106'
Рейна Пепе•Лаццари Мануэль•Луис Фелипе • 52'Патрик 63' 115' (Вавро Денис ( 115') •Марушич Адам 80' (Хюсай Эльсейд ( 80' ) • 110'Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва 46' (Катальди Данило ( 46' ) • 78'Альберто Луис•Андерсон Фелипе 97' 103' (Ромеро Лука ( 103') •Мурики Ведат 71' (Иммобиле Чиро ( 71') •Дзакканьи Маттиа 46' (Моро Рауль ( 46' ) 118'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго • 10'Перес Неуэн 101' 109' (Несторовски Илья ( 109') •Зеегелаар Марвин • 42'Соппи Брэндон • 110'Самарджич Лазар•Яяло Мато 77' (Арслан Толгай-Али ( 77' ) • 117'Уолас Соуза 91' (Макенго Жан-Виктор ( 91') •Удоги Дестини•Саксесс Исаак 67' (Гомеш Бету ( 67') •Пуссетто Игнасио 48' 109' (Нюйтинк Брэм ( 109')
18 января.
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