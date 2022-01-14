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Италия. Кубок Италии

Спаллетти – о вылете из Кубка Италии: «Не могу найти положительные моменты»

14 Января 2022 • 00:48 Комментировать
Наполи
2:5
Фиорентина
окончен после доп. времени

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти остался разочарован вылетом команды из Кубка Италии – неаполитанцы в драматическом поединке разгромно проиграли «Фиорентине» в дополнительное время, оставшись после 90-й минуты вдевятером.

«Положительные моменты? Не могу их найти. У нас играли те футболисты, которые выходили на поле три дня назад. Физическое состояние не позволило нам надавить на оппонента. Также у меня есть сомнения касательно решений арбитра», - заявил Спалетти на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что последние несколько недель выдались для «Наполи» провальными еще и в Серии А – коллектив из Неаполя потерял лидерство и отстал от «Интера» в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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окончен после доп. времени Наполи 2:5 Фиорентина 1.90 3.70 4.10
Идет 104 минута Милан 2:1 Дженоа 1.30 5.65 10.50
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