Семь голов и три удаления: «Фиорентина» выбила «Наполи» из Кубка

Матч 1/8 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» получился достаточно событийным. В первом тайме Никола Миленкович зарядил в перекладину, а перед уходом на перерыв Душан Влахович резко ушел от опеки и расстрелял ворота. Тут же начал чудить голкипер гостей Бартломей Дронговски, сначала подарив гол Дрису Мертенсу, а в следующей атаке он был вовсе удален.
После перерыва Кристиан Бираги со штрафного зарядил в стенку, а после добавил мяч в сетку. В концовке второго тайма Ирвинг Лосано с угла штрафной площади попал в штангу, а вскоре увидел перед собой красный свет за грубую игру. На третьей компенсированной минуте «Наполи» остался вдевятером, а следом сравнял счет. Это Андреа Петанья спас свою команду - 2:2.
На 105-й минуте Лоренцо Венути с лёта вколотил мяч в сетку - 2:3. Вскоре он с Кшиштофом Пёнтеком разорвали оборону, и поляк забил четвертый гол. Юссеф Мале перед финальным свистком сделал счет 2:5. Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.
|Наполи
|2:5
|Фиорентина
|41' Влахович Душан (0:1)
|(1:1) Мертенс Дрис 44'
|57' Бираги Кристиано (1:2)
|(2:2) Петанья Андреа 90'
|105' Венути Лоренцо (2:3)
|108' Пёнтек Кшиштоф (2:4)
|119' Мале Юссеф (2:5)
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