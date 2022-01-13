Семь голов и три удаления: «Фиорентина» выбила «Наполи» из Кубка

Матч 1/8 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» получился достаточно событийным. В первом тайме Никола Миленкович зарядил в перекладину, а перед уходом на перерыв Душан Влахович резко ушел от опеки и расстрелял ворота. Тут же начал чудить голкипер гостей Бартломей Дронговски, сначала подарив гол Дрису Мертенсу, а в следующей атаке он был вовсе удален.

После перерыва Кристиан Бираги со штрафного зарядил в стенку, а после добавил мяч в сетку. В концовке второго тайма Ирвинг Лосано с угла штрафной площади попал в штангу, а вскоре увидел перед собой красный свет за грубую игру. На третьей компенсированной минуте «Наполи» остался вдевятером, а следом сравнял счет. Это Андреа Петанья спас свою команду - 2:2.

На 105-й минуте Лоренцо Венути с лёта вколотил мяч в сетку - 2:3. Вскоре он с Кшиштофом Пёнтеком разорвали оборону, и поляк забил четвертый гол. Юссеф Мале перед финальным свистком сделал счет 2:5. Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.