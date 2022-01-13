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Италия. Кубок Италии

Семь голов и три удаления: «Фиорентина» выбила «Наполи» из Кубка

13 Января 2022 • 22:42 Комментировать (1)
Наполи
2:5
Фиорентина
окончен после доп. времени

Матч 1/8 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» получился достаточно событийным. В первом тайме Никола Миленкович зарядил в перекладину, а перед уходом на перерыв Душан Влахович резко ушел от опеки и расстрелял ворота. Тут же начал чудить голкипер гостей Бартломей Дронговски, сначала подарив гол Дрису Мертенсу, а в следующей атаке он был вовсе удален.

После перерыва Кристиан Бираги со штрафного зарядил в стенку, а после добавил мяч в сетку. В концовке второго тайма Ирвинг Лосано с угла штрафной площади попал в штангу, а вскоре увидел перед собой красный свет за грубую игру. На третьей компенсированной минуте «Наполи» остался вдевятером, а следом сравнял счет. Это Андреа Петанья спас свою команду - 2:2.

На 105-й минуте Лоренцо Венути с лёта вколотил мяч в сетку - 2:3. Вскоре он с Кшиштофом Пёнтеком разорвали оборону, и поляк забил четвертый гол. Юссеф Мале перед финальным свистком сделал счет 2:5. Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

Протокол игры  
Наполи 2:5 Фиорентина
    41' Влахович Душан (0:1)
(1:1) Мертенс Дрис 44'    
    57' Бираги Кристиано (1:2)
(2:2) Петанья Андреа 90'    
    105' Венути Лоренцо (2:3)
    108' Пёнтек Кшиштоф (2:4)
    119' Мале Юссеф (2:5)
Оспина Давид   46' (Мерет Алекс (   46') Гулам Фаузи   85' (Малку Кевин (   85') Туанзебе Аксел   85' Ррахмани Амир   56' Ди Лоренцо Джованни Лоботка Станислав   90' (Чиоффи Антонио (   90') Демме Диего   64' (Фабиан Руис (   64'   77'   90') Элмас Эльиф Мертенс Дрис Политано Маттео   64' (Лосано Ирвинг (   64'   84') Петанья Андреа   94' (Жуан Жезус (   94')
Запасные: Идасяк Губерт Дзаноли Алессандро Костанцо Давиде Вергара Антонио
Дронговски Бартломей   45' Бираги Кристиано Настасич Матия   91' (Роша Игор II (   91') Миленкович Никола Венути Лоренцо Кастровилли Гаэтано   59'   89' (Иконе Жонатан (   89') Торрейра Лукас Дункан Альфред   23'   45' (Терраччиано Пьетро (   45') Сапонара Риккардо   46' (Мале Юссеф (   46') Гонсалес Николас   89' (Бонавентура Джакомо (   89') Влахович Душан   73' (Пёнтек Кшиштоф (   73')
Запасные: Кокорин Александр Росати Антонио Одриосола Альваро Кальехон Хосе Пульгар Эрик Терзич Алекса
13 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Наполи
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Комментарии (1)
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ЮвиК
13 Января 2022 в 22:49
А Пёнтек то не забыл как заколачивать в Италии.
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окончен после доп. времени Наполи 2:5 Фиорентина 1.90 3.70 4.10
Идет 2 минута Милан 0:0 Дженоа 1.28 5.70 11.50
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Сегодня, 13 Января
22:42 · Италия. Кубок
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