«Аталанта» легко прошла «Венецию», Миранчук отыграл 90 минут

В матче Кубка Италии «Аталанта» по всем статьям переиграла «Венецию» и заслуженно пробилась в следующий раунд. Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут и мог поучаствовать в голе, но партнеры не воспользовались его передачами. Луис Муриэль достаточно рано открыл счет ударом с центра штрафной. Теун Коопмейнерс головой направил мяч в перекладину. Второй гол «Аталанта» забила в самой концовке, Йоаким Меле в контратаке обыгрался с Марио Пашаличем и поставил точку - 2:0.