«Аталанта» легко прошла «Венецию», Миранчук отыграл 90 минут

В матче Кубка Италии «Аталанта» по всем статьям переиграла «Венецию» и заслуженно пробилась в следующий раунд. Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут и мог поучаствовать в голе, но партнеры не воспользовались его передачами. Луис Муриэль достаточно рано открыл счет ударом с центра штрафной. Теун Коопмейнерс головой направил мяч в перекладину. Второй гол «Аталанта» забила в самой концовке, Йоаким Меле в контратаке обыгрался с Марио Пашаличем и поставил точку - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Муриэль Луис 12'
Муссо Хуан • Скальвини Джорджио 66' ( Де Рон Мартен ( 66') • Демирал Мерих • Паломино Хосе • Хатебур Ханс • Фройлер Ремо • Коопмейнерс Теун • 29'Пеццелла Джузеппе 73' ( Пашалич Марио ( 73') • Пессина Маттео • Муриэль Луис 73' ( Меле Йоаким ( 73') • Миранчук Алексей
Запасные: Дзуккон Федерико • Бертини Томмазо • Росси Франческо
Леццерини Лука • Свобода Михаэль • Ампаду Этан • 77'Кальдара Маттиа • Чрнигой Домен 54' ( Маццокки Паскуале ( 54') • Фьордилино Антонио 42' 77' ( Перец Дор ( 77') • Тессманн Таннер • Молинаро Кристиан 46' ( Шнегг Давид ( 46' ) • 54'Кийине Софиан 62' ( Хейманс Дан ( 62') • Йонсен Деннис • Окереке Давид 46' ( Анри Тома ( 46')
Запасные: Маенпяя Ники • Араму Маттиа • Хапс Ридгесиано • Кюизанс Микаэль • Сигурдссон Арнор • Чеккарони Пьетро • Бузио Джанлука
12 января.
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