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Италия. Кубок Италии

«Аталанта» легко прошла «Венецию», Миранчук отыграл 90 минут

12 Января 2022 • 21:24 Комментировать
Аталанта
2:0
Венеция
окончен

В матче Кубка Италии «Аталанта» по всем статьям переиграла «Венецию» и заслуженно пробилась в следующий раунд. Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут и мог поучаствовать в голе, но партнеры не воспользовались его передачами. Луис Муриэль достаточно рано открыл счет ударом с центра штрафной. Теун Коопмейнерс головой направил мяч в перекладину. Второй гол «Аталанта» забила в самой концовке, Йоаким Меле в контратаке обыгрался с Марио Пашаличем и поставил точку - 2:0.

Протокол игры  
Аталанта 1:0 Венеция
(1:0) Муриэль Луис 12'    
Муссо Хуан Скальвини Джорджио   66' (Де Рон Мартен (   66') Демирал Мерих Паломино Хосе Хатебур Ханс Фройлер Ремо Коопмейнерс Теун   29' Пеццелла Джузеппе   73' (Пашалич Марио (   73') Пессина Маттео Муриэль Луис   73' (Меле Йоаким (   73') Миранчук Алексей
Запасные: Дзуккон Федерико Бертини Томмазо Росси Франческо
Леццерини Лука Свобода Михаэль Ампаду Этан   77' Кальдара Маттиа Чрнигой Домен   54' (Маццокки Паскуале (   54') Фьордилино Антонио   42'   77' (Перец Дор (   77') Тессманн Таннер Молинаро Кристиан   46' (Шнегг Давид (   46'   54') Кийине Софиан   62' (Хейманс Дан (   62') Йонсен Деннис Окереке Давид   46' (Анри Тома (   46')
Запасные: Маенпяя Ники Араму Маттиа Хапс Ридгесиано Кюизанс Микаэль Сигурдссон Арнор Чеккарони Пьетро Бузио Джанлука
12 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Венеция Алексей Миранчук
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окончен Аталанта 2:0 Венеция 1.25 6.40 11.50
13.01  20:00 Наполи ... Фиорентина 1.80 3.95 4.20
13.01  23:00 Милан ... Дженоа 1.30 5.40 10.20
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Сегодня, 12 Января
21:24 · Италия. Кубок
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