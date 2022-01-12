​Миранчук попал в основу «Аталанты» на кубковый матч

В среду «Аталанта» сразится с «Венецией» за путёвку в четвертьфинал Кубка Италии. Рулевой команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини решил включить в стартовый состав своей команды российского полузащитника Алексея Миранчука.

В последние месяцы ходят слухи, что из-за недостатка игровой практики Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Всего в сезоне 2021/2022 россиянин провёл за бергамасков 414 минут в 13 матчах. На счету Миранчука один гол и два голевых паса.

Матч между «Аталантой» и «Венецией» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.