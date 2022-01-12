Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

​Миранчук попал в основу «Аталанты» на кубковый матч

12 Января 2022 • 19:12 Комментировать
Аталанта
1:0
Венеция
1.25 6.40 11.50
1-й тайм

В среду «Аталанта» сразится с «Венецией» за путёвку в четвертьфинал Кубка Италии. Рулевой команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини решил включить в стартовый состав своей команды российского полузащитника Алексея Миранчука.

В последние месяцы ходят слухи, что из-за недостатка игровой практики Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Всего в сезоне 2021/2022 россиянин провёл за бергамасков 414 минут в 13 матчах. На счету Миранчука один гол и два голевых паса.

Матч между «Аталантой» и «Венецией» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АТАЛАНТА ВЕНЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Аталанта 1:0 Венеция 1.25 6.40 11.50
13.01  20:00 Наполи ... Фиорентина 1.80 3.95 4.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
19:12 · Италия. Кубок
​Миранчук попал в основу «Аталанты» на кубковый матч
19:08 · Италия. Кубок
​«Аталанта» - «Венеция»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:08 · Италия. Кубок
​Кокорин не заболел COVID-19
08 Января
20:25 · Италия. Кубок
Женская команда «Ювентуса» обыграла в матче за Суперкубок соперниц из «Милана»
16 Декабря
19:03 · Италия. Кубок
Журналист из Флоренции Леончини - о Кокорине: «Увы, в целом, это зрелище было сильно разочаровывающим» 1
11:18 · Италия. Кубок
Опубликована статистика Кокорина в дебютном матче за основной состав «Фиорентины»
08:08 · Италия. Кубок
В «Фиорентине» оценили игру Кокорина в кубковом матче
15 Декабря
16:24 · Италия. Кубок
Кокорин впервые сыграет за «Фиорентину» в стартовом составе 2
13:21 · Италия. Кубок
Кокорин попал на афишу матча «Фиорентины» в Кубке Италии 6 фото
08:18 · Италия. Кубок
Шевченко прокомментировал первую победу в «Дженоа» 1
14 Декабря
17:33 · Италия. Кубок
​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор
11 Декабря
20:39 · Италия. Кубок
Наставник «Фиорентины» рассказал, когда Кокорин сможет получить игровые минуты
16 Августа
18:05 · Италия. Серия А
Трансляции Серии А и Кубка Италии по футболу – в приложении и на сайте BetBoom!
14 Августа
00:11 · Италия. Кубок
«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Козенцу» 1
08 Июня
21:29 · Италия. Кубок
В Италии утверждён новый формат Кубка страны
Все новости
Рекомендуем