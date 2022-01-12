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Италия. Кубок Италии

​Кокорин не заболел COVID-19

12 Января 2022 • 18:08 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1.80 3.95 4.20
13.01 20:00

Несколько игроков «Фиорентины» заболели коронавирусной инфекцией, однако россиянина Александра Кокорина нет в этом списке. Нападающий попал в число игроков, которые готовятся к кубковому поединку против «Наполи». «Фиалки» опубликовали так называемую заявку на игру на своей страничке в «Твиттере».

Матч «Наполи» - «Фиорентина» стартует 13 января в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовом режиме на портале LiveResult.  

30-летний Александр Кокорин в сезоне 2021/2022 провёл за «Фиорентину» шесть матчей. Результативными действиями россиянин не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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12.01  19:30 Аталанта ... Венеция 1.25 6.40 11.50
13.01  20:00 Наполи ... Фиорентина 1.80 3.95 4.20
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