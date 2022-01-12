​Кокорин не заболел COVID-19

Несколько игроков «Фиорентины» заболели коронавирусной инфекцией, однако россиянина Александра Кокорина нет в этом списке. Нападающий попал в число игроков, которые готовятся к кубковому поединку против «Наполи». «Фиалки» опубликовали так называемую заявку на игру на своей страничке в «Твиттере».

Матч «Наполи» - «Фиорентина» стартует 13 января в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовом режиме на портале LiveResult.

30-летний Александр Кокорин в сезоне 2021/2022 провёл за «Фиорентину» шесть матчей. Результативными действиями россиянин не отмечался.