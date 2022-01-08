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Италия. Кубок Италии

Женская команда «Ювентуса» обыграла в матче за Суперкубок соперниц из «Милана»

08 Января 2022 • 20:25 Комментировать
Ювентус
0:0
Sampdoria/Torino
отменен

Если основной, мужской «Ювентус», перестал выигрывать в Италии все подряд, то женская команда, наоборот, только набирает обороты. В финале итальянского Суперкубка девушки из Турина обыграли соперниц из «Милана» (2:1). Встреча прошла во Фрозиноне.

При этом победа «Ювентуса» получилась волевой - первыми счет открыли «россонерри» благодаря усилиям Кристи Гримшоу, но затем автогол Валентины Бергамаски уравнял ситуацию на табло, а за две минуты до конца игры Кристиана Джирелли забила решающий мяч ударом головы.

Для женского «Ювентуса» это уже третий Суперкубок подряд и восьмой трофей за последние четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Суперкубок Италии
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