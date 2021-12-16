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Италия. Кубок Италии

Журналист из Флоренции Леончини - о Кокорине: «Увы, в целом, это зрелище было сильно разочаровывающим»

16 Декабря 2021 • 19:03 Комментировать (1)
Фиорентина
2:1
Беневенто
окончен

Журналист из Флоренции Артуро Леончини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку игре форварда Александра Кокорина.

Как вам матч Кокорина, глядя вживую?

Сразу хочу сказать, что Кокорину было нелегко играть против «Беневенто» в системе Винченцо Итальяно. В первой половине тайма мяч вообще не доходил до него, затем у него были шансы принести команде пользу, но он, казалось, не в лучшей форме. В таком состоянии нельзя стать угрозой для ворот соперника. Было мало акцентированного движения, мало работы на поле, чего ждет главный тренер «Фиорентины» от своего ударного форварда. Итальяно поставил Кокорина в стартовый состав, чтобы проверить Кокорина, посмотреть, что он может показать против клуба из Серии Б. Но, увы, в целом, это зрелище было сильно разочаровывающим.

Как думаете, есть будущее у Кокорина в Фиорентине?

К несчастью, мы снова увидели в этой игре, что Кокорин - неудачная сделка для «Фиорентины». Здесь во Флоренции постоянно говорят, что он может покинуть команду уже в январе. И это весьма логично.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Артуро Леончини
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
16 Декабря 2021 в 19:23
из новости понятно, что никаких положительных эмоций игра Кокорина болельщикам фиалок не доставляет.
сама новость написана языком, похожим на салатик из обрезков картона и пыли с подоконника.
ресторан выглядит еще хуже, но салатик при этом подают вежливо и в кроссовках не пускают.
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