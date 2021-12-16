Опубликована статистика Кокорина в дебютном матче за основной состав «Фиорентины»

Российский форвард Александр Кокорин впервые появился в основном составе «Фиорентины». Тренерский штаб «фиалок» выпустил нападающего с первых минут в кубковом матче против «Беневенто» (2:1).

Александр провел на поле 76 минут, после чего уступил место на поле сербу Душану Влаховичу. Портал Fotmob опубликовал статистические показатели Кокорина в этом поединке. На счету 30-летнего футболиста один удар в створ ворот, 16 передач, 14 из которых – точные, один ключевой пас, 20 касаний мяча и одно выигранное единоборство из четырех.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона-2023/2024.