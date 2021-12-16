В «Фиорентине» оценили игру Кокорина в кубковом матче

Российский форвард Александр Кокорин впервые появился в стартовом составе «Фиорентины». Нападающий вышел с первых минут в кубковой встрече с «Беневенто» (2:1). Своим мнением об игре россиянина поделился наставник команды Винченцо Итальяно.

«Александр Кокорин, который нуждался в игровой практике, показал хорошее выступление. Команда могла выиграть всухую, однако футболисты, редко появляющиеся на поле, частенько страдают от потери концентрации», - передает слова коуча La Nazione.

Стоит отметить, что это была первая игра в стартовом составе флорентийского коллектива для Кокорина.