Кокорин впервые сыграет за «Фиорентину» в стартовом составе

Среда 15 декабря может стать поворотным днём в итальянском этапе карьеры форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. 30-летний игрок попал на афишу кубкового матча с «Беневенто». Также, по данным РИА Новости, он выйдет на поле с первых минут.

Напомним, что Кокорин почти год числится в «Фиорентине» и получает неприлично мало игровой практики. Потенциальный выход в стартовом составе в среду станет для него первым в итальянском клубе. Ранее в текущем сезоне Кокорин четыре раза выходил на поле на замену и не имеет в активе результативных действий.

Матч с «Беневенто» начнется в 23:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.