Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Кокорин впервые сыграет за «Фиорентину» в стартовом составе

15 Декабря 2021 • 16:24 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Беневенто
1.40 4.90 7.50
Через 5 ч. 28 мин.

Среда 15 декабря может стать поворотным днём в итальянском этапе карьеры форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. 30-летний игрок попал на афишу кубкового матча с «Беневенто». Также, по данным РИА Новости, он выйдет на поле с первых минут.

Напомним, что Кокорин почти год числится в «Фиорентине» и получает неприлично мало игровой практики. Потенциальный выход в стартовом составе в среду станет для него первым в итальянском клубе. Ранее в текущем сезоне Кокорин четыре раза выходил на поле на замену и не имеет в активе результативных действий.

Матч с «Беневенто» начнется в 23:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФИОРЕНТИНА БЕНЕВЕНТО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
alexjaa
15 Декабря 2021 в 17:24
Влахович уйдет 100%-поэтому этого наигрывают.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 24 минута Верона 1:1 Эмполи 2.00 3.80 3.50
15.12  20:00 Кальяри ... Читтаделла 1.90 3.60 3.95
15.12  23:00 Фиорентина ... Беневенто 1.40 4.90 7.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Декабря
16:24 · Италия. Кубок
Кокорин впервые сыграет за «Фиорентину» в стартовом составе 1
13:21 · Италия. Кубок
Кокорин попал на афишу матча «Фиорентины» в Кубке Италии 5 фото
08:18 · Италия. Кубок
Шевченко прокомментировал первую победу в «Дженоа»
14 Декабря
17:33 · Италия. Кубок
​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор
11 Декабря
20:39 · Италия. Кубок
Наставник «Фиорентины» рассказал, когда Кокорин сможет получить игровые минуты
16 Августа
18:05 · Италия. Серия А
Трансляции Серии А и Кубка Италии по футболу – в приложении и на сайте BetBoom!
14 Августа
00:11 · Италия. Кубок
«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Козенцу» 1
08 Июня
21:29 · Италия. Кубок
В Италии утверждён новый формат Кубка страны
20 Мая
10:37 · Италия. Кубок
​Роналду высказался после завоевания Кубка Италии 4
09:22 · Италия. Кубок
​Роналду показал фото с Кубком Италии фото
00:39 · Италия. Кубок
Конте оштрафовали за средний палец в адрес руководства «Ювентуса» 8
00:20 · Италия. Кубок
Буффон стал рекордсменом Кубка Италии. Ещё никто не брал этот трофей в трёх десятилетиях 4
00:03 · Италия. Кубок
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв «Аталанту» Миранчука 4
19 Мая
21:58 · Италия. Кубок
Девушка Миранчука рассказала, чем отличаются тренировки в «Локомотиве» и «Аталанте» 1
02:18 · Италия. Кубок
Аталанта - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: