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Италия. Кубок Италии

Кокорин попал на афишу матча «Фиорентины» в Кубке Италии фото

15 Декабря 2021 • 13:21 Комментировать (2)
Фиорентина
...
Беневенто
1.30 5.60 10.00
Через 8 ч. 43 мин.

Сегодня, 15 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Италии, в котором сойдутся «Фиорентина» и «Беневенто». Флорентийский клуб посредством своего инстаграм-аккаунта анонсировал встречу, разместив на афише изображение российского форварда Александра Кокорина.

Вполне вероятно, что тренерский штаб «фиалок» предоставит россиянину шанс в кубковом противостоянии. Матч состоится во Флоренции и начнется в 23:00 по московскому времени. На Liveresult.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

В этом сезоне Кокорин принял участие в четырех поединках Серии А и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА БЕНЕВЕНТО
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
15 Декабря 2021 в 13:55
ай...шурик звизда италии...))) любимчик местных тифози
slavakulakov11982
15 Декабря 2021 в 13:54
лучше бы он в ворота попал хоть раз в год.....
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15.12  17:00 Верона ... Эмполи 1.85 4.05 3.75
15.12  20:00 Кальяри ... Читтаделла 1.77 3.90 4.40
15.12  23:00 Фиорентина ... Беневенто 1.30 5.60 10.00
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