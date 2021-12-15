Сегодня, 15 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Италии, в котором сойдутся «Фиорентина» и «Беневенто». Флорентийский клуб посредством своего инстаграм-аккаунта анонсировал встречу, разместив на афише изображение российского форварда Александра Кокорина.

Вполне вероятно, что тренерский штаб «фиалок» предоставит россиянину шанс в кубковом противостоянии. Матч состоится во Флоренции и начнется в 23:00 по московскому времени. На Liveresult.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

В этом сезоне Кокорин принял участие в четырех поединках Серии А и не отметился голевыми действиями.