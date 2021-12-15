Шевченко прокомментировал первую победу в «Дженоа»

Генуэзский «Дженоа» наконец-то добился первой победы под руководством украинского тренера Андрея Шевченко. В Кубке Италии команда нанесла минимальное поражение «Салернитане» со счетом 1:0. «Шева» поделился впечатлениями от результата в разговоре с итальянскими СМИ.

«Мы победили, это большое облегчение для коллектива. «Дженоа» играл лучше и заслуженно набрал три очка. В первой половине встречи у нас было много шансов для гола, но чего-то опять не хватило. Нужно еще много работать. После перерыва команда немножко просела, однако внесенные изменения вернули нас в игру», - цитирует специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

Благодаря победе «Дженоа» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Миланом».