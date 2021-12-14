​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор

Ожидается, что в среду Александр Кокорин получит порцию игрового времени в кубковом матче против «Беневенто». Между тем, итальянский журналист Альберто Полверози высказал мнение, что от российского форварда мало толку на поле.

«С Кокориным «Фиорентина» играет вдесятером. Если завтра Влахович не попадёт в состав, я выключу телевизор», - слова журналиста приводит портал Fiorentina News со ссылкой на Lady Radio.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» в конце января. За это время россиянин провёл за итальянский клуб всего лишь 8 матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.