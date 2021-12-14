Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор

14 Декабря 2021 • 17:33 Комментировать
Фиорентина
...
Беневенто
1.30 5.60 10.00
15.12 23:00

Ожидается, что в среду Александр Кокорин получит порцию игрового времени в кубковом матче против «Беневенто». Между тем, итальянский журналист Альберто Полверози высказал мнение, что от российского форварда мало толку на поле.

«С Кокориным «Фиорентина» играет вдесятером. Если завтра Влахович не попадёт в состав, я выключу телевизор», - слова журналиста приводит портал Fiorentina News со ссылкой на Lady Radio.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» в конце января. За это время россиянин провёл за итальянский клуб всего лишь 8 матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФИОРЕНТИНА БЕНЕВЕНТО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Венеция 0:0 Тернана
14.12  20:00 Удинезе ... Кротоне 1.32 5.40 9.00
14.12  23:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.75 3.85
15.12  17:00 Верона ... Эмполи 1.85 4.05 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
17:33 · Италия. Кубок
​Журналист из Италии: Если Кокорин выйдет вместо Влаховича, выключу телевизор
11 Декабря
20:39 · Италия. Кубок
Наставник «Фиорентины» рассказал, когда Кокорин сможет получить игровые минуты
16 Августа
18:05 · Италия. Серия А
Трансляции Серии А и Кубка Италии по футболу – в приложении и на сайте BetBoom!
14 Августа
00:11 · Италия. Кубок
«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Козенцу» 1
08 Июня
21:29 · Италия. Кубок
В Италии утверждён новый формат Кубка страны
20 Мая
10:37 · Италия. Кубок
​Роналду высказался после завоевания Кубка Италии 4
09:22 · Италия. Кубок
​Роналду показал фото с Кубком Италии фото
00:39 · Италия. Кубок
Конте оштрафовали за средний палец в адрес руководства «Ювентуса» 8
00:20 · Италия. Кубок
Буффон стал рекордсменом Кубка Италии. Ещё никто не брал этот трофей в трёх десятилетиях 4
00:03 · Италия. Кубок
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв «Аталанту» Миранчука 4
19 Мая
21:58 · Италия. Кубок
Девушка Миранчука рассказала, чем отличаются тренировки в «Локомотиве» и «Аталанте»
02:18 · Италия. Кубок
Аталанта - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:28 · Италия. Кубок
Гасперини: «Наша команда очень выросла за последние годы»
18 Мая
21:49 · Италия. Кубок
Кьеллини: «Хотим закончить эту сказку об «Аталанте»
20:53 · Италия. Кубок
Фройлер: «Наши успехи – это не сказка, а реальность» 1
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: