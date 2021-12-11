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Италия. Кубок Италии

Наставник «Фиорентины» рассказал, когда Кокорин сможет получить игровые минуты

11 Декабря 2021 • 20:39 Комментировать
Фиорентина
...
Беневенто
15.12 23:00

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова провел все 90 минут на скамейке для запасных в матче Серии А. После поединка с «Салернитаной» главный тренер команды Винченцо Итальяно ответил на вопрос журналистов по поводу россиянина, рассказав, когда форвард наконец-то получит свой шанс.

«Кокорин – игрок «Фиорентины». Он только недавно покинул лазарет. Скажу так – каждый футболист может сыграть в Кубке страны в среду. Вместе с моим штабом решим, кому довериться», - цитирует итальянского специалиста издание Fiorentina News.

Отметим, что на стадии 1/16 финала Кубка «фиалки» встретятся с «Беневенто». Что касается Кокорина, то у него до сих пор нет результативных действий в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Винченцо Итальяно
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ФИОРЕНТИНА БЕНЕВЕНТО
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