В Италии утверждён новый формат Кубка страны

Новый формат Кубка Италии будет действовать до 2024 года.

Ранее в Кубке не планировали задействовать команды из Серии С, однако в итоговом решении позволили испытать свои силы в турнире четырём командам из третьего по силе дивизиона страны. Серию B и Серию А представят по 20 команд.

Football Italia пишет, что до полуфинала соперники будут проводить по одному матчу против друг друга, а с 1/2 начнётся система «дом-выезд». 36 команд попадают в основную сетку автоматически, а ещё четыре через квалификацию.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале первенства сезона 2020/21 обыграл «Аталанту».