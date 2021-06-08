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Италия. Кубок Италии 2020-2021
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В Италии утверждён новый формат Кубка страны

08 Июня 2021, 21:29,

Новый формат Кубка Италии будет действовать до 2024 года. 

Ранее в Кубке не планировали задействовать команды из Серии С, однако в итоговом решении позволили испытать свои силы в турнире четырём командам из третьего по силе дивизиона страны. Серию B и Серию А представят по 20 команд. 

Football Italia пишет, что до полуфинала соперники будут проводить по одному матчу против друг друга, а с 1/2 начнётся система «дом-выезд». 36 команд попадают в основную сетку автоматически, а ещё четыре через квалификацию. 

Действующим обладателем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале первенства сезона 2020/21 обыграл «Аталанту». 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Кубок Италии
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