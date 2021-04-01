Штрафы Ибрагимовича и Лукаку пойдут на благотворительность

Стычка лидеров «Милана» и «Интера» Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку в январском матче 1/4 финала Кубка Италии стала одним из самых ярких событий сезона. Футболисты обменялись нецензурными словами и получили по желтой карточке. Вскоре швед был вовсе удален с поля, а «Интер» на 97-й минуте вырвал победу (2:1).

По итогам расследования форварды были наказаны, правда, итальянская федерация пока не огласила суммы штрафов. Тем не менее, клубы уже договорились с руководителями итальянского футбола о том, что эти деньги пойдут на благотворительность.

«Интер» вылетел от «Ювентуса» на следующей стадии, но готов прервать гегемонию «старой синьоры» в Серии А.