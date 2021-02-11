Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Гасперини: «Финал Кубка Италии - большой успех для «Аталанты»

11 Февраля 2021, 09:09,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после выхода своей команды в финал Кубка Италии. В ответном матче полуфинальной стадии турнира бергамаски обыграли «Наполи» со счетом 3:1.

«Мы довольны результатом. Хотим посвятить победу своим болельщикам. Выход в финал - это признак стабильности и большой успех для нас. В решающем матче нам будет противостоять туринский «Ювентус». Это очень грозный соперник», - передает слова специалиста football-italia.

Напомним, что «старая синьора» в полуфинале турнира одолела миланский «Интер» по сумме двух матчей - 2:1, 0:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Февраля 2021, 09:54

Ювентусу ещё один Кубок не нужен, могут поддаться! А Аталанте надо закреплять своё наследие, пусть плей-офф ЛЧ был, как и уверенная игра там, но это не трофей. Нужно нечто большее, чтобы команду запомнили, причём не только в итальянском масштабе. Матч с Ювентусом будет классическим, бесспорно, но победа в нём намного важнее, чем участие!

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