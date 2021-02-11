Гасперини: «Финал Кубка Италии - большой успех для «Аталанты»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после выхода своей команды в финал Кубка Италии. В ответном матче полуфинальной стадии турнира бергамаски обыграли «Наполи» со счетом 3:1.

«Мы довольны результатом. Хотим посвятить победу своим болельщикам. Выход в финал - это признак стабильности и большой успех для нас. В решающем матче нам будет противостоять туринский «Ювентус». Это очень грозный соперник», - передает слова специалиста football-italia.

Напомним, что «старая синьора» в полуфинале турнира одолела миланский «Интер» по сумме двух матчей - 2:1, 0:0.