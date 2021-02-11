«Аталанта» без Миранчука обыграла «Наполи» и вышла в кубковый финал

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11 Февраля 2021, 00:38,
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«Аталанта» была сильнее «Наполи» в первом полуфинальном матче Кубка Италии, но не смогла забить. В ответной встрече бергамаски быстро забили два гола (дальний выстрел Дувана Сапаты и удар Маттео Пессины из пределов штрафной) и смогли играть по счету. Вторая часть матча получилась более событийной, Ирвинг Лосано сократил отставание гостей, но Пессина вернул отрыв в два гола - 3:1, и «Аталанта» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом».
Алексей Миранчук, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко провели этот матч на скамейке запасных.
Протокол игры
|(1:0) Сапата Дуван 10'
|(2:0) Пессина Маттео 16'
|53' Лосано Ирвинг (2:1)
|(3:1) Пессина Маттео 78'
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Паломино Хосе 7' 72' ( Кальдара Маттиа ( 72') • Джимсити Берат • Шутало Бошко • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Пессина Маттео • Муриэль Луис 56' ( Иличич Йосип ( 56') • Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Гисланди Давиде • Малиновский Руслан • Коваленко Виктор • Пашалич Марио • Ламмерс Сэм • Росси Франческо
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • 75'Ррахмани Амир • Максимович Никола • Хюсай Эльсейд 25' 42' ( Руй Мариу ( 42') • Элмас Эльиф 46' ( Политано Маттео ( 46') • Бакайоко Тьемуэ 64' ( Демме Диего ( 64') • Зелиньски Пётр 57' 64' ( Лоботка Станислав ( 64') • Лосано Ирвинг • Осимхен Виктор 79' ( Петанья Андреа ( 79') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Karim Zedadka • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Фабиан Руис
10 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Аталанта
"...и «Наполи» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом»." Бедная Аталанта победила а сыграет в финале Наполи... Эх ЕФ...