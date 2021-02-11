Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Аталанта» без Миранчука обыграла «Наполи» и вышла в кубковый финал

11 Февраля 2021, 00:38,

«Аталанта» была сильнее «Наполи» в первом полуфинальном матче Кубка Италии, но не смогла забить. В ответной встрече бергамаски быстро забили два гола (дальний выстрел Дувана Сапаты и удар Маттео Пессины из пределов штрафной) и смогли играть по счету. Вторая часть матча получилась более событийной, Ирвинг Лосано сократил отставание гостей, но Пессина вернул отрыв в два гола - 3:1, и «Аталанта» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом».

Алексей Миранчук, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко провели этот матч на скамейке запасных.

Протокол игры  
Аталанта 3:1 Наполи
(1:0) Сапата Дуван 10'    
(2:0) Пессина Маттео 16'    
    53' Лосано Ирвинг (2:1)
(3:1) Пессина Маттео 78'    
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Паломино Хосе   7'   72' (Кальдара Маттиа (   72') Джимсити Берат Шутало Бошко Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин Пессина Маттео Муриэль Луис   56' (Иличич Йосип (   56') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Руджери Маттео Гисланди Давиде Малиновский Руслан Коваленко Виктор Пашалич Марио Ламмерс Сэм Росси Франческо
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни   75' Ррахмани Амир Максимович Никола Хюсай Эльсейд   25'   42' (Руй Мариу (   42') Элмас Эльиф   46' (Политано Маттео (   46') Бакайоко Тьемуэ   64' (Демме Диего (   64') Зелиньски Пётр   57'   64' (Лоботка Станислав (   64') Лосано Ирвинг Осимхен Виктор   79' (Петанья Андреа (   79') Инсинье Лоренцо
Запасные: Karim Zedadka Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Фабиан Руис
10 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Аталанта
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
11 Февраля 2021, 00:45

"...и «Наполи» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом»." Бедная Аталанта победила а сыграет в финале Наполи... Эх ЕФ...

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