«Аталанта» без Миранчука обыграла «Наполи» и вышла в кубковый финал

«Аталанта» была сильнее «Наполи» в первом полуфинальном матче Кубка Италии, но не смогла забить. В ответной встрече бергамаски быстро забили два гола (дальний выстрел Дувана Сапаты и удар Маттео Пессины из пределов штрафной) и смогли играть по счету. Вторая часть матча получилась более событийной, Ирвинг Лосано сократил отставание гостей, но Пессина вернул отрыв в два гола - 3:1, и «Аталанта» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом».

Алексей Миранчук, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко провели этот матч на скамейке запасных.