Миранчук попал в заявку на игру с «Наполи»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук по решению главного тренера внесён в заявку команды на ответную игру против «Наполи» в полуфинале Кубка Италии.

Первая встреча между этими командами в Неаполе завершилась нулевой ничьей. Миранчук не принял участия в том матче.

Ответная игра между «Аталантой» и «Наполи» пройдёт в Бергамо 10 февраля в 22:45 по московскому времени. Алексей Миранчук сыграл в этом турнире два матча и отметился двумя забитыми мячами в ворота «Кальяри» и «Лацио». По итогам января болельщики «Аталанты» признали россиянина лучшим игроком месяца после голосования в социальных сетях.