Миранчук попал в заявку на игру с «Наполи»

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09 Февраля 2021, 20:14,
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Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук по решению главного тренера внесён в заявку команды на ответную игру против «Наполи» в полуфинале Кубка Италии.
Первая встреча между этими командами в Неаполе завершилась нулевой ничьей. Миранчук не принял участия в том матче.
Ответная игра между «Аталантой» и «Наполи» пройдёт в Бергамо 10 февраля в 22:45 по московскому времени. Алексей Миранчук сыграл в этом турнире два матча и отметился двумя забитыми мячами в ворота «Кальяри» и «Лацио». По итогам января болельщики «Аталанты» признали россиянина лучшим игроком месяца после голосования в социальных сетях.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Наполи, Аталанта, Алексей Миранчук, Кубок Италии
Уже достижение!
Поразительно, как запасного назвали лучшим игроком команды. Ну да ладно. Наполи - серьёзный соперник и на Миранчука не рассчитывают. Не нужно обманывать себя ложными ожиданиями. В крайнем случае, выйдет на замену под самый конец игры. Но Гасперини на него не рассчитывает, поэтому будет наивно надеяться, что он выйдет в старте.