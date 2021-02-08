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Бонуччи не сыграет с «Интером»

08 Февраля 2021, 17:29,

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил травму в матче с «Ромой» (2:0).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у Бонуччи проблемы с правым бедром. Защитник не сыграет с «Интером» завтра, 9 февраля, в рамках ответного матча Кубка Италии. Отмечается, что итальянец должен вернуться в строй уже к игре с «Наполи».

Что касается нападающего Пауло Дибалы, то аргентинец не сможет сыграть с «Интером» с первых минут, он начнёт матч на скамейке запасных.

Напомним, что первый матч между «Интером» и «Ювентусом» завершился победой туринского клуба со счётом 2:1. Стартовый свисток о начале ответной встречи прозвучит завтра в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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08 Февраля 2021, 18:03

Ну и хорошо, надежнее защита! А Бону здоровья!

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