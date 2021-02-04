«Аталанта» без Миранчука могла оформлять путёвку в финал в Неаполе, но не забила

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04 Февраля 2021, 00:41,
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В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» принимал «Аталанту». Команды провели 90 минут без голов, но все же к успеху была ближе команда Джан Пьеро Гасперини. В первом тайме голкиперы выдали по классному сэйву, а Рафаэл Толой и Дуван Сапата просто немного промахнулись. Вратарь «Наполи» получил болезненный удар мячом в пах, отражая выстрел в упор от Луиса Муриэля, который позже снова не забил, направив мяч в спину Калиду Кулибали. Марко Пашалич также не добился успеха ударом головой. 0:0, и все решится через неделю.
Россиянин Алексей Миранчук остался в резерве, как и украинец Руслан Малиновский. Новичок Виктор Коваленко вне заявки.
Протокол игры
Оспина Давид • Манолас Костас • Кулибали Калиду • 88'Максимович Никола • Ди Лоренцо Джованни • Бакайоко Тьемуэ • Демме Диего 66' ( Элмас Эльиф ( 66') • Хюсай Эльсейд • Инсинье Лоренцо 69' ( Зелиньски Пётр ( 69') • Политано Маттео 66' ( Петанья Андреа ( 66') • Лосано Ирвинг 82' ( Осимхен Виктор ( 82')
Запасные: Руй Мариу • Ррахмани Амир • Гулам Фаузи • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Лоботка Станислав
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Ромеро Кристиан • 64'Джимсити Берат • Меле Йоаким • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Пессина Маттео 73' ( Иличич Йосип ( 73') • Сапата Дуван 80' ( Ламмерс Сэм ( 80') • Муриэль Луис 73' ( Пашалич Марио ( 73')
Запасные: Миранчук Алексей • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Гябуаа Ману • Скальвини Джорджио • Гельми Людовико • Малиновский Руслан • Росси Франческо
03 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Аталанта
более идиотский заголовок трудно придумать. а без кого еще аталанта могла оформлять выход в финал но не забила?))