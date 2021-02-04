Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Аталанта» без Миранчука могла оформлять путёвку в финал в Неаполе, но не забила

04 Февраля 2021, 00:41,

Global Look Press

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» принимал «Аталанту». Команды провели 90 минут без голов, но все же к успеху была ближе команда Джан Пьеро Гасперини. В первом тайме голкиперы выдали по классному сэйву, а Рафаэл Толой и Дуван Сапата просто немного промахнулись. Вратарь «Наполи» получил болезненный удар мячом в пах, отражая выстрел в упор от Луиса Муриэля, который позже снова не забил, направив мяч в спину Калиду Кулибали. Марко Пашалич также не добился успеха ударом головой. 0:0, и все решится через неделю.

Россиянин Алексей Миранчук остался в резерве, как и украинец Руслан Малиновский. Новичок Виктор Коваленко вне заявки.

Протокол игры  
Наполи 0:0 Аталанта
Оспина Давид Манолас Костас Кулибали Калиду   88' Максимович Никола Ди Лоренцо Джованни Бакайоко Тьемуэ Демме Диего   66' (Элмас Эльиф (   66') Хюсай Эльсейд Инсинье Лоренцо   69' (Зелиньски Пётр (   69') Политано Маттео   66' (Петанья Андреа (   66') Лосано Ирвинг   82' (Осимхен Виктор (   82')
Запасные: Руй Мариу Ррахмани Амир Гулам Фаузи Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Лоботка Станислав
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан   64' Джимсити Берат Меле Йоаким Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин Пессина Маттео   73' (Иличич Йосип (   73') Сапата Дуван   80' (Ламмерс Сэм (   80') Муриэль Луис   73' (Пашалич Марио (   73')
Запасные: Миранчук Алексей Руджери Маттео Кальдара Маттиа Гябуаа Ману Скальвини Джорджио Гельми Людовико Малиновский Руслан Росси Франческо
03 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Аталанта
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Комментарии (1)
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0
BESTJuventus10
04 Февраля 2021, 01:22

более идиотский заголовок трудно придумать. а без кого еще аталанта могла оформлять выход в финал но не забила?))

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