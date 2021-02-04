«Аталанта» без Миранчука могла оформлять путёвку в финал в Неаполе, но не забила

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» принимал «Аталанту». Команды провели 90 минут без голов, но все же к успеху была ближе команда Джан Пьеро Гасперини. В первом тайме голкиперы выдали по классному сэйву, а Рафаэл Толой и Дуван Сапата просто немного промахнулись. Вратарь «Наполи» получил болезненный удар мячом в пах, отражая выстрел в упор от Луиса Муриэля, который позже снова не забил, направив мяч в спину Калиду Кулибали. Марко Пашалич также не добился успеха ударом головой. 0:0, и все решится через неделю.

Россиянин Алексей Миранчук остался в резерве, как и украинец Руслан Малиновский. Новичок Виктор Коваленко вне заявки.