Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи» в полуфинале Кубка Италии

03 Февраля 2021, 12:12,

Global Look Press

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может сыграть за «Аталанту» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против «Наполи». Об этом сообщается в официальном «Инстаграме» клуба из Бергамо.

Стоит отметить, что 25-летний хавбек забивал в обоих предыдущих играх Кубка Италии. В рамках 1/8 финала россиянин забил мяч в ворота «Кальяри» (3:1), а в поединке 1/4 финала с римским «Лацио» (3:2) отметился победным голом.

Матч «Наполи» - «Аталанта» состоится сегодня, третьего февраля, в Неаполе. Начало встречи запланировано в 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Аталанта, Алексей Миранчук
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