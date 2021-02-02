Сандро – о матче с «Интером»: «Сегодня мы выйдем на поле с другим настроем»

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02 Февраля 2021, 22:46,
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Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Интера» в рамках полуфинала Кубка Италии.
«Мы должны провести игру на высочайшем уровне, как в физическом, так и психологическом плане. Поражение в Серии А от «Интера» многому научило нас, уверен, что сегодня мы выйдем на поле с другим настроем», - цитирует Сандро пресс-служба «Ювентуса».
Матч между «Интером» и «Ювентусом» состоится сегодня, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.
30-летний бразилец сыграл двенадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Алекс Сандро