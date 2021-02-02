Мартинес – о матче против «Ювентуса»: «Мы должны быть готовы к их контратакам»

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02 Февраля 2021, 22:29,
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».
«Мы должны продолжать играть в свой футбол и попытаться выступить не хуже, чем в матче с ними в Серии А две недели назад. Да, это другое соревнование и другая игра, но наша задача остается всё той же. Конечно, я понимаю, что «Ювентус» будет мотивирован, так всегда бывает после поражений.
Мы должны быть готовы к их контратакам», - цитирует аргентинского нападающего пресс-служба «Интера».
Первый матч полуфинала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится сегодня, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Лаутаро Мартинес