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Мартинес – о матче против «Ювентуса»: «Мы должны быть готовы к их контратакам»

02 Февраля 2021, 22:29,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

«Мы должны продолжать играть в свой футбол и попытаться выступить не хуже, чем в матче с ними в Серии А две недели назад. Да, это другое соревнование и другая игра, но наша задача остается всё той же. Конечно, я понимаю, что «Ювентус» будет мотивирован, так всегда бывает после поражений.

Мы должны быть готовы к их контратакам», - цитирует аргентинского нападающего пресс-служба «Интера».

Первый матч полуфинала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится сегодня, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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