Гасперини: «До сезона я думал, что «Наполи» будет одним из главных претендентов на чемпионство»

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02 Февраля 2021, 20:15,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи».
«Для нас очень важно выйти в финал. Поражение от «Наполи» в октябре – один их худших результатов в сезоне, поэтому мы понимаем, что нам предстоит сыграть против очень сильного соперника. До сезона я думал, что «Наполи» будет одним из главных претендентов на чемпионство», - цитирует Гасперини RAI Sport.
Первый матч между «Наполи» и «Аталантой» пройдёт на стадионе неаполитанского клуба завтра, 3 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини