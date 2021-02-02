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Гасперини: «До сезона я думал, что «Наполи» будет одним из главных претендентов на чемпионство»

02 Февраля 2021, 20:15,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи».

«Для нас очень важно выйти в финал. Поражение от «Наполи» в октябре – один их худших результатов в сезоне, поэтому мы понимаем, что нам предстоит сыграть против очень сильного соперника. До сезона я думал, что «Наполи» будет одним из главных претендентов на чемпионство», - цитирует Гасперини RAI Sport.

Первый матч между «Наполи» и «Аталантой» пройдёт на стадионе неаполитанского клуба завтра, 3 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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