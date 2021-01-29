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Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на один матч Кубка Италии

29 Января 2021, 16:28,

Global Look Press

Нападающие Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку дисквалифицированы на один матч Кубка Италии после стычки, которая произошла во время четвертьфинала турнира между «Интером» и «Миланом».

Как сообщает Sky Sport, федеральный прокурор ещё может вынести более строгое наказание, потому что он пока не получил некоторых материалов от главного арбитра встречи.

Напомним, что встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:1.

Таким образом, форвард «Интера» Ромелу Лукаку не сыграет против «Ювентуса» в первом матче полуфинала Кубка Италии, который должен состояться на вторник, 2 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку
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