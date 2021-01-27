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Миранчук в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»

27 Января 2021, 19:09,

Global Look Press

Сегодня, 27 января, «Аталанта» в четвертьфинале Кубка Италии встретится с «Лацио».

В стартовом составе клуба из Бергамо появится российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Аталанта»: Голлини, Гьимшити, Ромеро, Паломино, Мехле, Фройлер, Пессина, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

Отметим, что это третье появление Миранчука в стартовом составе «Аталанты».

Матч между «Аталантой» и «Лацио» начнётся в 19:45 по московскому времени.

25-летний российский полузащитник сыграл тринадцать игр за «Аталанту» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Алексей Миранчук
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