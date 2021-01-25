Манджукич может пропустить матч с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед матчем четвертьфинала Кубка Италии против «Интера».

«Это важный матч, мы настроены пройти дальше. Кубок Италии – это турнир, который мы хотим выиграть. Да, нам не очень повезло с жеребьевкой, у нас один из сложнейших соперников, но если вы хотите выиграть трофей, то нужно побеждать любую команду.

Травмы? Беннасер и Чалханоглу не сыграют с «Интером», решение по Манджукичу, Тонали и Калулу мы будем принимать завтра», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

Матч между «Интером» и «Миланом» состоится завтра, 26 января, в 22:45 по московскому времени.