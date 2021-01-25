Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Манджукич может пропустить матч с «Интером»

25 Января 2021, 20:59,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед матчем четвертьфинала Кубка Италии против «Интера».

«Это важный матч, мы настроены пройти дальше. Кубок Италии – это турнир, который мы хотим выиграть. Да, нам не очень повезло с жеребьевкой, у нас один из сложнейших соперников, но если вы хотите выиграть трофей, то нужно побеждать любую команду.

Травмы? Беннасер и Чалханоглу не сыграют с «Интером», решение по Манджукичу, Тонали и Калулу мы будем принимать завтра», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

Матч между «Интером» и «Миланом» состоится завтра, 26 января, в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Марио Манджукич, Стефано Пиоли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола