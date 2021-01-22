Куман – о двух нереализованных пенальти в матче с «Корнельей»: «Это несерьезно»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал свою команду после того, как каталонцы не реализовали два пенальти в матче 1/16 Кубка Испании с «Корнельей» (2:0).

«Я не знаю, почему такое происходит. У нас есть игроки, которые спокойно должны забивать пенальти. Возможно, это связано с волнением. Ещё раз повторюсь, я не понимаю этого. Вы не можете не реализовывать два пенальти, являясь игроком «Барселоны». Это несерьезно», - цитирует Кумана Diario Sport.

Напомним, что голкипер «Корнельи» отбил удары Миралема Пьянича и Усмана Дембеле.

После восемнадцати туров «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании.