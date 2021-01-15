Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Миранчук забил за «Аталанту», выйдя впервые в стартовом составе

15 Января 2021, 00:08,

Global Look Press

«Аталанта» в 1/8 финала Кубка Италии принимает «Кальяри».

Впервые в стартовом составе хозяев на поле появился полузащитник Алексей Миранчук, на 44-й минуте россиянин отметился забитым голом.  Миранчук получил передачу от Муриэля в чужой штрафной площади, после чего послал мяч под перекладину. После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Аталанты».

Отметим, что это уже третий гол для Миранчука за клуб из Бергамо, предыдущие два мяча Алексей забил после выхода на замену.

25-летний полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре из «Локомотива», заключив с итальянским клубом контракт сроком на четыре года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (2)
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0
Master8
15 Января 2021, 02:08

Отлично, удачи!

0
Манчестерский Иппатий
15 Января 2021, 02:05

Молодчик!

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