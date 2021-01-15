Миранчук забил за «Аталанту», выйдя впервые в стартовом составе

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15 Января 2021, 00:08,
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«Аталанта» в 1/8 финала Кубка Италии принимает «Кальяри».
Впервые в стартовом составе хозяев на поле появился полузащитник Алексей Миранчук, на 44-й минуте россиянин отметился забитым голом. Миранчук получил передачу от Муриэля в чужой штрафной площади, после чего послал мяч под перекладину. После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Аталанты».
Отметим, что это уже третий гол для Миранчука за клуб из Бергамо, предыдущие два мяча Алексей забил после выхода на замену.
25-летний полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре из «Локомотива», заключив с итальянским клубом контракт сроком на четыре года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
Отлично, удачи!
Молодчик!