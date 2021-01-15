Миранчук забил за «Аталанту», выйдя впервые в стартовом составе

«Аталанта» в 1/8 финала Кубка Италии принимает «Кальяри».

Впервые в стартовом составе хозяев на поле появился полузащитник Алексей Миранчук, на 44-й минуте россиянин отметился забитым голом. Миранчук получил передачу от Муриэля в чужой штрафной площади, после чего послал мяч под перекладину. После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Аталанты».

Отметим, что это уже третий гол для Миранчука за клуб из Бергамо, предыдущие два мяча Алексей забил после выхода на замену.

25-летний полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре из «Локомотива», заключив с итальянским клубом контракт сроком на четыре года.