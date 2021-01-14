Пирло: «Ювентус» сам усложнил себе жизнь»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о победе над «Дженоа» (3:2 д.в.) в поединке 1/8 финала Кубка Италии.

«Ювентус» сам усложнил себе жизнь. В первом тайме мы показывали хороший футбол, но после перерыва немного расслабились. Нужно было лучше контролировать ситуацию. Кубок Италии - важный турнир, нам нельзя проигрывать на такой ранней стадии», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

В четвертьфинале «старая синьора» сыграет с победителем пары «Сассуоло» - СПАЛ.

В чемпионате Италии туринский гранд, набрав 33 очка, находится лишь на четвертой позиции в турнирной таблице. «Бьянконери» отстают от лидирующего «Милана» на семь баллов.