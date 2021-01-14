Роналду прокомментировал выход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии

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14 Января 2021, 08:34,
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Дженоа» в поединке 1/8 финала Кубка Италии. «Старая синьора» одолела генуэзский коллектив со счетом 3:2 в дополнительное время.
«Цель выполнена. Продолжаем», - гласит сообщение португальского футболиста в «Инстаграме».
Отметим, что на стадии 1/4 финала Кубка Италии туринский гранд встретится с победителем пары «Сассуоло» - СПАЛ.
В Серии А «Ювентус», набрав 33 балла, располагается лишь на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Андреа Пирло отстают от лидирующего «Милана» на семь очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду