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Роналду прокомментировал выход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии

14 Января 2021, 08:34,

Depositphotos

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Дженоа» в поединке 1/8 финала Кубка Италии. «Старая синьора» одолела генуэзский коллектив со счетом 3:2 в дополнительное время.

«Цель выполнена. Продолжаем», - гласит сообщение португальского футболиста в «Инстаграме».

Отметим, что на стадии 1/4 финала Кубка Италии туринский гранд встретится с победителем пары «Сассуоло» - СПАЛ.

В Серии А «Ювентус», набрав 33 балла, располагается лишь на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Андреа Пирло отстают от лидирующего «Милана» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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