«Ювентус» устроил нервотрёпку болельщикам, но прошёл «Дженоа» по итогам овертайма

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» смешанным составом боролся с «Дженоа». Поначалу все складывалось по сценарию «старой синьоры». Уже в стартовой атаке Деян Кулушевски открыл счет, а вскоре не реализовал выход один на один с голкипером. Вскоре швед помог Альваро Морате удвоить перевес. Тем не менее, в оставшееся время соперник отыграл оба гола и перевел матч в овертайм. В итоге все решил удар с линии вратарской, который нанес 21-летний тунисец Хамза Рафья, «Ювентус» победил (3:2) и прошел дальше.