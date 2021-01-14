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«Ювентус» устроил нервотрёпку болельщикам, но прошёл «Дженоа» по итогам овертайма

14 Января 2021, 01:19,

Global Look Press

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» смешанным составом боролся с «Дженоа». Поначалу все складывалось по сценарию «старой синьоры». Уже в стартовой атаке Деян Кулушевски открыл счет, а вскоре не реализовал выход один на один с голкипером. Вскоре швед помог Альваро Морате удвоить перевес. Тем не менее, в оставшееся время соперник отыграл оба гола и перевел матч в овертайм. В итоге все решил удар с линии вратарской, который нанес 21-летний тунисец Хамза Рафья, «Ювентус» победил (3:2) и прошел дальше.

Протокол игры  
Ювентус 3:2 Дженоа
(1:0) Кулушевски Деян 2'    
(2:0) Мората Альваро 23'    
    28' Циборра Леннарт (2:1)
    74' Мелегони Филиппо (2:2)
(3:2) Рафья Хамза 104'    
Буффон Джанлуиджи Демирал Мерих   64' (Бонуччи Леонардо (   64') Дрэгушин Раду Кьеллини Джорджо   64' (Данило Луис (   64') Бернардески Федерико   120' Весли Давид   88' (Роналду Криштиану (   88') Мело Артур Бентанкур Родриго   25'   46' (Рабио Адриен (   46') Портанова Маноло   77' (Рафья Хамза (   77') Кулушевски Деян Мората Альваро
Запасные: Щесны Войцех Ремзи Аарон Раноккья Филиппо Фработта Джанлука Пинсольо Карло Коррея Фелиш
Палеари Альберто Гольданига Эдоардо   90' Бани Маттиа   116' Думбравану Даниэл   29'   97' (Малес Дариан (   97') Гильоне Паоло   41' Лерагер Лукас Ровелла Николо   119' Мелегони Филиппо   106' (Радованович Иван (   106') Циборра Леннарт   112' (Ебонгуе Стив-Майк (   112') Пьяца Марко Скамачча Джанлука
Запасные: Мазиелло Андреа Касо Джузеппе Кришито Доменико Шомуродов Элдор Бадель Милан Зайц Миха Дестро Маттиа Маркетти Федерико Зима Лукаш
13 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Дженоа
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Комментарии (5)
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0
Nestea0201
14 Января 2021, 01:31

Во втором тайме команды на поле не было, Пирло избрал трусливую тактику удержания 2-1.
Кулушевский это фиаско, просто Фернандо Торрес времен Челси. Иметь столько моментов и так плохо их реализовывать.... Думаю это будет второй Бернардески.

0
vidal
14 Января 2021, 02:25

лично мне до его перехода было понятно, что это второй Бернардески. Да и к Кьезе я особых иллюзий не питаю

0
beorn_n
14 Января 2021, 01:57

Нам бы от первого сначала избавиться а потом уже со вторыми реашить

1
Juventissimo
14 Января 2021, 01:27

"Валерианная Синьора" в своём репертуаре. Играть с преимуществом и профукать фору в два гола нужно очень постараться! Но, как говорится, звон денег это ещё не гарантия богатства, а кошель за пазухой даст спокойно заснуть. Всем ювентини спокойного сна.

1
beorn_n
14 Января 2021, 01:24

Всех с победой. Резерв у нас конечно не выдающийся. Ждем интер.

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