«Ювентус» устроил нервотрёпку болельщикам, но прошёл «Дженоа» по итогам овертайма

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14 Января 2021, 01:19,
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» смешанным составом боролся с «Дженоа». Поначалу все складывалось по сценарию «старой синьоры». Уже в стартовой атаке Деян Кулушевски открыл счет, а вскоре не реализовал выход один на один с голкипером. Вскоре швед помог Альваро Морате удвоить перевес. Тем не менее, в оставшееся время соперник отыграл оба гола и перевел матч в овертайм. В итоге все решил удар с линии вратарской, который нанес 21-летний тунисец Хамза Рафья, «Ювентус» победил (3:2) и прошел дальше.
Протокол игры
|(1:0) Кулушевски Деян 2'
|(2:0) Мората Альваро 23'
|28' Циборра Леннарт (2:1)
|74' Мелегони Филиппо (2:2)
|(3:2) Рафья Хамза 104'
Буффон Джанлуиджи • Демирал Мерих 64' ( Бонуччи Леонардо ( 64') • Дрэгушин Раду • Кьеллини Джорджо 64' ( Данило Луис ( 64') • Бернардески Федерико • 120'Весли Давид 88' ( Роналду Криштиану ( 88') • Мело Артур • Бентанкур Родриго 25' 46' ( Рабио Адриен ( 46') • Портанова Маноло 77' ( Рафья Хамза ( 77') • Кулушевски Деян • Мората Альваро
Запасные: Щесны Войцех • Ремзи Аарон • Раноккья Филиппо • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Коррея Фелиш
Палеари Альберто • Гольданига Эдоардо • 90'Бани Маттиа • 116'Думбравану Даниэл 29' 97' ( Малес Дариан ( 97') • Гильоне Паоло • 41'Лерагер Лукас • Ровелла Николо • 119'Мелегони Филиппо 106' ( Радованович Иван ( 106') • Циборра Леннарт 112' ( Ебонгуе Стив-Майк ( 112') • Пьяца Марко • Скамачча Джанлука
Запасные: Мазиелло Андреа • Касо Джузеппе • Кришито Доменико • Шомуродов Элдор • Бадель Милан • Зайц Миха • Дестро Маттиа • Маркетти Федерико • Зима Лукаш
13 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Дженоа
Во втором тайме команды на поле не было, Пирло избрал трусливую тактику удержания 2-1.
Кулушевский это фиаско, просто Фернандо Торрес времен Челси. Иметь столько моментов и так плохо их реализовывать.... Думаю это будет второй Бернардески.
лично мне до его перехода было понятно, что это второй Бернардески. Да и к Кьезе я особых иллюзий не питаю
Нам бы от первого сначала избавиться а потом уже со вторыми реашить
"Валерианная Синьора" в своём репертуаре. Играть с преимуществом и профукать фору в два гола нужно очень постараться! Но, как говорится, звон денег это ещё не гарантия богатства, а кошель за пазухой даст спокойно заснуть. Всем ювентини спокойного сна.
Всех с победой. Резерв у нас конечно не выдающийся. Ждем интер.