Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Три игрока и тренер «Эмполи» изолированы в Неаполе перед игрой с «Наполи»

13 Января 2021, 19:19,


Трое футболистов, главный тренер Алессио Диониси и один из сотрудников «Эмполи» были изолированы в Неаполе местным органом здравоохранения, сообщает ANSA. Это произошло перед матчем команды в 1/8 финала Кубка Италии против «Наполи».  

Изоляция связана с тем, что эти люди летели в Болонью 4-го января рейсом, где имели контакт с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Матч между «Наполи» и «Эмполи» начнётся в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию. Победитель противостояния в четвертьфинале национального кубка сыграет против «Ромы» или «Специи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Эмполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола