​Три игрока и тренер «Эмполи» изолированы в Неаполе перед игрой с «Наполи»

Трое футболистов, главный тренер Алессио Диониси и один из сотрудников «Эмполи» были изолированы в Неаполе местным органом здравоохранения, сообщает ANSA. Это произошло перед матчем команды в 1/8 финала Кубка Италии против «Наполи».

Изоляция связана с тем, что эти люди летели в Болонью 4-го января рейсом, где имели контакт с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.

Матч между «Наполи» и «Эмполи» начнётся в 19:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию. Победитель противостояния в четвертьфинале национального кубка сыграет против «Ромы» или «Специи».