Конте: «Фиорентина» пока выступает не на своем реальном уровне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Фиорентины» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Кубок Италии имеет значение для любого клуба, потому что никто никогда не откажется от трофея. Нам предстоит встретиться с «Фиорентиной», которая тоже является одним из претендентов на победу в турнире. В Серии А они пока выступают не на своем реальном уровне.

Это будет серьезная проверка для нас, но мы должны побеждать, если хотим продолжить бороться за победу в Кубке Италии», - цитирует Конте RAI Sport.

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» состоится сегодня, 13 января, в 17:00 по московскому времени.