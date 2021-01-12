Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Пранделли: «Мы будем играть в открытый футбол в матче с «Интером»

12 Января 2021, 22:13,

Global Look Press

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился ожиданиями от матча против «Интера» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы ответственно относимся к Кубку Италии. Те, кто завтра выйдут на поле, должны доставить проблем «Интеру». Мы будем играть в открытый и атакующий футбол.

Нам нужно будет хорошо двигаться, чтобы выиграть борьбу у физически одаренных футболистов «Интера». У них очень глубокий состав, они могут побеждать в каждом турнире, в котором принимают участие. Есть команды, которые слабее нас, но смогли потрепать нервы «Интеру», так почему мы не можем?» - цитирует Пранделли Football Italia.

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» состоится завтра, 13 января, в 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Фиорентина, Чезаре Пранделли
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