Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Пирло: «Кьеллини и Буффон сыграют с «Дженоа»

12 Января 2021, 20:17,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что Буффон и Кьеллини сыграют против «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Это важный матч, начало нового соревнования для нас. В первых стадиях турнира многие несерьезно относятся к Кубку Италии, а затем в людях просыпается интерес. Мы хотим победить завтра.

Ротация? Мы оценим, кто находится в хорошей форме, к тому же у нас есть травмированные игроки, которые не смогут участвовать в завтрашнем матче. Могу вам точно сказать, что Кьеллини сыграет, он уже продолжительное время тренируется в общей группе. В воротах сыграет Буффон», - цитирует Пирло Football Italia.

Завтра, 13 января, «Ювентус» сыграет с «Дженоа», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Андреа Пирло, Джорджо Кьеллини
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