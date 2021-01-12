Пирло: «Кьеллини и Буффон сыграют с «Дженоа»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что Буффон и Кьеллини сыграют против «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Это важный матч, начало нового соревнования для нас. В первых стадиях турнира многие несерьезно относятся к Кубку Италии, а затем в людях просыпается интерес. Мы хотим победить завтра.

Ротация? Мы оценим, кто находится в хорошей форме, к тому же у нас есть травмированные игроки, которые не смогут участвовать в завтрашнем матче. Могу вам точно сказать, что Кьеллини сыграет, он уже продолжительное время тренируется в общей группе. В воротах сыграет Буффон», - цитирует Пирло Football Italia.

Завтра, 13 января, «Ювентус» сыграет с «Дженоа», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.