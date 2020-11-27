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​«Брешии» засчитали поражение за кубковый матч, «Эмполи» прошёл дальше

27 Ноября 2020, 16:58,

Евро-Футбол.Ру

Команда «Брешия» не явилась на кубковый матч против «Эмполи» из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в команде. По факту неявки «Брешии» официально было засчитано техническое поражение, передаёт информацию Football Italia.

«Эмполи» без борьбы прошёл в следующую стадию Кубка Италии и померяется силами с «Наполи» в 1/8 финала. Команда Дженнаро Гаттузо выглядит фаворитом, но кубковые турниры часто богаты на сенсации.

Из-за пандемии коронавируса технические поражения регулярно случаются в тех или иных турнирах как на клубном, так и на международном уровне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эмполи, Брешия
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