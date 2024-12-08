​«Зюйдтироль» назначил нового тренера

Фабрицио Кастори - новый тренер «Зюйдтироля», об этом объявила сама итальянская команда. Предыдущий наставник, Марко Дзаффарони, был уволен после того, как клуб потерпел пять поражений подряд в итальянской Серии Б, где он выступает в настоящий момент. Контракт с Кастори подписан на оставшуюся часть сезона, то есть до 30 июня 2025 года.

В клубе надеются, что опытный специалист решит проблемы, как он это делал ранее - в активе Кастори не менее десяти случаев, когда ему удавалось вывести в высшую лигу тот или иной клуб, и почти полторы тысячи матчей в карьере тренера, из которых 841 в качестве профессионала.