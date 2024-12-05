Трагедия в итальянском футболе - скончался 24-летний игрок «Модены»

Очередная трагедия в итальянском футболе - не стало Алессандро Борги, 24-летнего игрока клуба «Модена». Более года он боролся с тяжелой болезнью, которая даже вынудила его покинуть команду, хотя Борги не расстался с надеждами на возвращение. Теперь они, естественно, уже лишены всяческого смысла, потому что Борги не стало.

Точные причины произошедшего не сообщаются из этических побуждений. Футболист, помимо «Модены», успел поиграть также в Гибралтаре, где выступал и его брат - в составе «Гласит Юнайтед», выступающего в высшей футбольной лиге этого крошечного государства.