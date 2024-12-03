В «Сампдории» наметилась очередная смена тренера

Вновь напряжение царит в стане итальянской «Сампдории», в последнем матче команда сыграла вничью с «Катанцаро» и это стало, судя по всему, очень тревожным звонком для нынешнего наставника клуба Андреа Соттила.

Похоже, что его дни у руля команды уже сочтены, так как «Сампдория» не может выиграть уже более месяца. В последний раз это случилось в конце октября, и сейчас клуб занимает лашь двенадцатое место в турнирной таблице второй лиги итальянского чемпионата, что, естественно, разочаровывает как руководство, так и болельщиков клуба.

Возможные сменщики Соттила - это Сальваторе Фоти, Аурелио Андреаццоли и даже бывший тренер команды Андреа Пирло.